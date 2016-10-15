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Tarihi sıvadılar

Tarihi sıvadılar
Bolu'da, 1750 yılında inşa edilen tarihi Aşağı Taşhan'ın restore edilmesi için proje hazırlandı. Gerekli izinler alındıktan sonra 266 yıllık yapıda a başlandı. Çalışmalar sırasında kesme taştan yapılan binanın tarihi dokusu üzerine sıva ve boya yapıldığı, üzerine de sonradan betonarme kat çıkıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 1 yıl sürmesi planlanan restorasyon çalışmasının ardından tarihi Taşhan, butik otel ve restoran olarak kullanılacak.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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