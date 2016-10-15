Tarihi sıvadılar

Bolu'da, 1750 yılında inşa edilen tarihi Aşağı Taşhan'ın restore edilmesi için proje hazırlandı. Gerekli izinler alındıktan sonra 266 yıllık yapıda restorasyona başlandı. Çalışmalar sırasında kesme taştan yapılanbinanın tarihi dokusu üzerine sıva ve boyayapıldığı, üzerine de sonradan betonarmekat çıkıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 1 yıl sürmesi planlanan restorasyon çalışmasının ardından tarihi Taşhan, butik otel ve restoran olarak kullanılacak.
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