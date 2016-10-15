Şimdi de mağdur kumpası

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli 15 Temmuz sonrası yapılan ayıklamalar nedeniyle FETÖ'cü olmadığı halde hakkında haksız işlem yapıldığı gerekçesiyle başvuranların sayısının 71 bini bulduğunu söyledi. Bu sayının içinde çok sayıda mükerrer dilekçe bulunduğunu, bir kişinin hem BİMER, hem Cumhurbaşkanlığı hem de valiliğe başvuru yaptığını bildirdi. Mükerrerleri ayıkladıklarını ifade eden Canikli, şöyle devam etti: "Bin-2 bin gözden kaçmış işlem olabilir. Ama büyük bölümü FETÖ'cü. Zaten gelen başvuru dilekçelerinden de anlaşılıyor. Çoğunluğu tek tip. Örgütün talimatı ile böyle davrandıklarını düşünüyoruz." Canikli, siyasi ayak tartışmaları ile ilgili de "Biz gerekli incelemeyi yaptırdık. ByLock sisteminde tek bir milletvekilinin ismi yok" dedi.
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