Seri dehşet

Antalya’da yıllar önce işlenen seri cinayetler aydınlatıldı! Meryem Altun ve Hanım Kılınç’ı öldüren Mehmet Güneş tutuklandı. Katilin avukat İbrahim Ethem Sel’i ve oğlunu da öldürmüş olabileceği ortaya çıktı
Korkunç cinayetlerin ilki 9 Aralık 2004 tarihinde yaşandı. Altunana Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Meryem Altun'un (55)cesedi kaybolduktan 6 gün sonraormanlık alanda bulundu. Ardından 11 Şubat 2009'da ihbarı değerlendiren ekipler her yerde bir çocuk annesi Hanım Kılınç'ı (25) aramaya başladı. Kılınç, kaybolduktan tam 4 gün sonra ormanlık alanda bulundu. Talihsiz kadının 7 yaşındaki oğlunun da 3 gün boyunca annesinin cansız bedeniyle kaldığı ve yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, sır cinayetlerin çözülmesi için düğmeye bastı. Kılınç'ın bugün 14 yaşında olan oğlu Yasin Kılınç, ifadesinde annesini öldüren katilin, şoför Mehmet Güneş olduğunu anlattı. Bunun üzerine korkunç cinayetleri işlediği belirlenen evli ve 3 çocuk babası MehmetGüneş hakkında dava açıldı. Ömür boyu hapsi istenen katil zanlısı Güneş tutuklandı. Güneş'in Meryem Altun'u para meselesi yüzünden öldürdüğü, Hanım Kılınç'la ise yasak aşk yaşadığı, ardından buluşma yerine çağırıp öldürdüğü anlaşıldı. Öte yandan soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri Güneş'in 2005 yılında aracının uçuruma yuvarlanması sonucu oğlu ile birlikte ölen avukat İbrahim Ethem Sel'in de katili olabileceğini ortaya çıkardı. Avukat Sel'in ölmeden önce Mehmet Güneş hakkında icra davası başlattığı belirlendi. Mahkeme, avukatın ölümü ile sonuçlanan kaza dosyasının Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenmesine karar verdi.
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