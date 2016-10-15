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Saatli bomba!

’cü , ’da Akıncı Üssü’ne giderken özel bir taktı. İşte o saatin , Komutanlığı’nın 100. yılı için özel olarak üretildiği ortaya çıktı.

Saatli bomba!
O, nin mimarı... 'nün Hava İmamı!.. Adil Öksüz... Akıncı Üssü'nde yakalanıp serbest bırakıldıktan sonra sırra kadem bastı! Hala yakalanamadı! Ancak hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı!

21 Dakikada özgür kalan Öksüz, adliyeden çıkarken özel eşyalarını bir bir geri aldı! İçlerinde yer bulmaya yarayan GPS cihazı, evrak çantası, kılık-kıyafetleri vardı. Ama 2 eşyası emanette kaldı: Kemer ve saat!

Kemerde, bir hikmet bulunamadı! Ama , şaşkınlığa yolaçtı! Kadranında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Ay-Yıldız ve kartal kanatlı amblem yer alan saatin, 100. yıl anısına özel yaptırıldığı anlaşıldı.

Yaklaşık 5 yıl önce yurt dışında üretilen bu saatler, sadece 'ndeki üst rütbeli komutanlara dağıtıldı. Öksüz de bunlardan bir adet alıp, kendini Hava İmamı sandığı için koluna taktı, hava attı!



Saatler, F-16 uçaklarında kullanılan masif titanyumdan üretilmiş. Yansımayı ve çizilmeyi önleyen safir camı var. Uçuş hesaplamaları için ayarlanabilen özel fonksiyonlara sahip...
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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