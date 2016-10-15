PKK’lı haine 472 yıl...

İstanbul'da ekipler 4 Mayıs'ta Harem Otogarı'nda bir arama yaptı. Diyar D. sahte kimlikli yolcuyu gözaltına aldı. Yapılan incelemede söz konusu zanlının "Derviş" kod adlı PKK bombacısı Yakup Akkan olduğu ortaya çıktı. Çok sayıda kanlı eyleme katılan teröristin 11 ayrı suçtan arandığı anlaşıldı. İstanbul'a da kalleş bir saldırıiçin geldiği saptandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, teröristle ilgili 11 ayrı suçtan iddianame hazırladı. Terörist için 472 yılakadar hapis cezası istendi.
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