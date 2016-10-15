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'dan flaş açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (), Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın elinde tuttuğu kentinin kurtarılmasına ilişkin operasyonun henüz topyekün başlamadığını belirtti.

Pentagondan flaş Musul açıklaması

yetkilisi, AA muhabirinin 'un örgütün elinden alınmasına yönelik askeri operasyonun başlayıp başlamadığına ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, "Topyekün saldırı henüz başlamadı." ifadesini kullandı.

Yetkili, operasyonun kısmen de olsa başlayıp başlamadığını ise "Bunu size teyit edemem." şeklinde yanıtladı.

Öte yandan sosyal paylaşım platformlarında Musul operasyonunun başladığına dair birçok bilgi yer alıyordu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da söz konusu bilgilerin doğru olmadığını kaydetti.

CENTCOM'un AA'nın sorusu üzerine yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Musul operasyonuna ilişkin olduğu iddia edilen bir planın Twitter'da paylaşıldığını biliyoruz. İnternette ve sosyal medyada pek çok yanlış haberler var. Pek çok insan, Musul'un özgürleştirilmesinin nasıl ve ne zaman başlayacağını bildiğini sanıyor. Musul'un özgürleştirilmesi, Irak ordusunun bir planıdır ve Irak hükümetinin DEAŞ'ı kesin olarak yenmek için seçtiği bir zamanda başlayacak."
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi 01:05
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