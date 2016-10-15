Orgeneral Akar ABD’ye gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dün ABD'ye gitti. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın, ABD'de yapılacak Koalisyon Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bu ülkeye hareket ettiği belirtildi. Açıklamada, 6 ay önce de bu toplantının yapıldığı ifade edildi.