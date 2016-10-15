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Orgeneral Akar ABD’ye gitti

Orgeneral Akar ABD’ye gitti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dün ABD'ye gitti. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın, ABD'de yapılacak Koalisyon Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bu ülkeye hareket ettiği belirtildi. Açıklamada, 6 ay önce de bu toplantının yapıldığı ifade edildi.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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