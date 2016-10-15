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"Olsan ne yazar olmasan ne yazar?"

Rize'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'dan çok sert Yenikapı tepkisi. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu Yenikapı ruhuna bir şeyler söylüyor. Sen olsan ne olur olmasan ne olur. Biz yürüdük millet yürüdü arkamızdan. Biz milleti hakem tuttuk. " dedi.

Erdoğandan Kılıçdaroğluna sert tepki

Rize'de toplu açılış töreninde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Yenikapı mitingi sonrası oluşan birlik havasını bozan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

"SENİN OLUP OLMAMAN BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin "Yenikapı ruhundan yana değiliz" açıklamaları hakkında şunları söyledi:

"Olsan ne yazar olmasan ne yazar? Senin olup olmaman bir şeyi değiştirmez. Oradaki 5 milyon ne diyor bizim için o önemli. Aynı anda tüm Türkiye'de bir o kadar da ne yaptı? Ekranlardan izledi, 10 milyon. Bizim için o önemli."
  • 15 Ekim 2016, Cumartesi 15:59
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