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Oğuzhan’a ses olalım!

İşitme engelli ’ın duymasına cı olan cihaz bozuldu. Çaresiz genç, hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

Oğuzhan’a ses olalım!
Adana'da yaşayan Oğuzhan Aslan (14) kulak salyangozunun gelişmemesi nedeniyle işitme engelli dünyaya geldi. 2005 yılına ise ameliyat geçirdi. Bu tarihten sonra işitme cihazıyla hayatını sürdürmeye devam etti. Ancak Oğuzhan'ın kullandığı işitme cihazı ömrünün tamamladığı için bozuldu. Maddi imkansızlıklardan dolayı oğluna yeni bir cihaz alamayan Nurullah Aslan, "Ne yapacağımı şaşırdım? Akşamları benim yanıma gelerek el hareketleriyle 'Baba üzülme, cihazı almasak da olur' diyerek beni teselli etmeye çalışıyor" diye konuştu. Anne Yeliz Aslan ise "Oğlum kulaklığını taktığında yüzde 3 oranında duyabiliyor. Kulaklığını alamadığımız için 20 gündür okula gidemiyor. Üzülüyor ama bize bunu yansıtmıyor. Yavruma edin" diye gözyaşı döktü.

Murat KARAMAN -Ziya RAMO
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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