Oğuzhan’a ses olalım!

Adana'da yaşayan OğuzhanAslan (14) kulak salyangozunungelişmemesi nedeniyle işitme engellidünyaya geldi. 2005 yılına ise ameliyatgeçirdi. Bu tarihten sonra işitmecihazıyla hayatını sürdürmeye devametti. Ancak Oğuzhan'ın kullandığıişitme cihazı ömrünün tamamladığıiçin bozuldu. Maddi imkansızlıklardandolayı oğluna yeni bir cihaz alamayanNurullah Aslan, "Ne yapacağımışaşırdım? Akşamları benim yanımagelerek el hareketleriyle 'Babaüzülme, cihazı almasak da olur'diyerek beni teselli etmeye çalışıyor"diye konuştu. Anne Yeliz Aslan ise"Oğlum kulaklığını taktığında yüzde3 oranında duyabiliyor. Kulaklığınıalamadığımız için 20 gündür okulagidemiyor. Üzülüyor ama bize bunuyansıtmıyor. Yavruma yardım edin"diye gözyaşı döktü.
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