Ninova bekçisi göreve hazır

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2015 başından beri kentin kuzeyinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi kontrolündeki Başika kampında eğittiği Musullu savaşçıların Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna peşmergeler ile beraber katılacağı açıklandı. "Haşdi Vatani" olarak bilinen Musullu savaşçılar önceki gün adını "Ninova Bekçisi" olarak değiştirmişti. Bu arada IKBY'li yetkililer operasyonun birkaç gün içinde başlayacağını belirtti.