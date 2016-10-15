Musul için B ve C planımız hazır

• (Fırat Kalkanı Harekatı) Bu milletin güvenlik güçlerini herkes bilecek. Koalisyon güçleri şu anda bizimle beraber hareket ediyor, eyvallah. Koalisyon güçleri neden PYD ile neden YPG ile hareket ediyor, işte bunu anlamakta zorlanıyoruz. 63 ülke var koalisyonda, hele hele NATO ülkeleri var ki bunların stratejik ortağı biziz.
• Biz Irak'ta Irak'ın birliği için koalisyon güçleri içerisinde yerimizi almakta kararlıyız. Koalisyon güçleri eğer Türkiye'yi istemiyorlarsa B planımız, o da olmuyorsa C planımız devreye girer. Türkiye Cumhuriyeti, kabile devleti değildir.
• DAEŞ için yardım isteyen Irak, şimdi 'çıkın' diyor. Türkiye, 'çık' dediğin zaman çıkan bir ülke değildir.
• Başika'da şu anda 700'e yakın askerle varız. Musul'a yakın bir noktadayız. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ve yapacağız.
• Bazıları diyor ki '15 Temmuz'un ardından yapılan operasyonlarda çok fazla insan mağdur ediliyor.' Kusura bakmasınlar, kimse mağdur edebiyatı yapmasın. Asıl mağdurlar 241 şehidimizin yakınları, 2 bin 194 gazimizin yakınları. Katillerin yakınları mı mağdur?
•'İnlerine gireceğiz.' Girdik mi? Daha bitmedi. Kaçacak delik arayacaklar. Şimdi yeni uygulamalar geliyor. Birkaç hafta içerisinde bunları da göreceksiniz.
• İzmir'de müezzini tekme tokat dövenleri gördünüz. Niye sala veriliyormuş. Ya bunlar zaten geçmişlerinde de ezana tahammül edemeyenlerdir.
• Fiili bir durumla karşı karşıyayız. Bu durumun zemini 2007 yılında cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesini öngören anayasa değişikliği ile oluşturulmuştur. Anketlere baktığımızda milletim 'başkanlık sistemi' diyor. Ben de diyorum ki, siyasi partilerimize, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi?' Milletin. Gelin millete götürelim.
BİR UKALA YAZIYOR
Erdoğan, "Konuşuyorlar, 3. darbe gelecekmiş... Bir ukala, kendini bilmez köşesinden bir şeyler yazıyor. Ne diyor şair, yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. 15 Temmuz bunun en güzel ifadesi oldu. Ne dediler, Almanya'ya, İtalya'ya iltica etti... Bilmiyorlar ki, eğer lider taşın arkasına saklanırsa millet dağın arkasına saklanır. Herkes meydana dendiği zaman evelallah yine koşarız. 7 Şubat MİT krizi ile varlığını iyice hisstermeye başlayan kuşatma ile mücadele etmeye başladık. Karşımızdaki güçleri tam olarak tanımlamakta güçlük çekiyorduk" dedi.
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