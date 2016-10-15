"Milletten bu kadar kopuk bir anamuhalefet partisi olur mu?"

Kaynak, AK Parti İl Başkanlığınca Necil Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sürekli kokteyl terör saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kanun Hükmünde Kararname'nin sadece FETÖ ile değil diğer terör örgütleriyle de mücadeleye imkan verdiğini dile getiren Kaynak, onların da kaynaklarını kurutmak istediklerini belirtti.

Devletten alınan maaşın Kandil'e kurşun ve mermi parası olarak gönderilmesine engel olacaklarını ifade eden Kaynak, şöyle konuştu:

"Onların da İller Bankasından aldıkları milletin vergisinden oluşan paylarla Doğu ve Güneydoğu'da iş makinelerini, kamyonlarının emrine vermesine engel olmalıyız. Olmamalı mıydık? Şimdi CHP kıyamet kopartıyor. HDP'li belediyelerin milletin parasıyla milletin öz evlatlarına, Kürt-Türk hepsi bizim öz evladımız, hizmet etsin dile gönderdiği paralar Diyarbakır'da, Silvan'da, Silopi'de, Şırnak'ta, Yüksekova'da, hendek olsun, çukur olsun onun altına bomba yerleştirilsin, bunun için mi verdi bu millet paraları? Kurban Bayramı'ndan önce 24 belediyeye kayyum atandı ve kıyamet orada koptu."

Anayasa'da açıkça yazılı olmasına rağmen CHP'nin Kanun Hükmünde Kararname'yi Anayasa Mahkemesine götürdüğünü aktaran Kaynak, Yüksek Mahkemenin CHP'nin başvurusunu "yetkisiz" olduklarını belirterek reddettiğini bildirdi.

"MİLLETTEN BU KADAR KOPUK BİR ANAMUHALEFET PARTİSİ OLUR MU?"

Bu hafta Parlamento'da milletvekillerinin Kanun Hükmünde Kararname'nin kanunlaşmasını çalışmaya başladığını, bu konuyla ilgili televizyonu açıp CHP'nin sözcülerini dinlendiğinde HDP'ye gerek olmadığının görüleceğini söyleyen Kaynak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Olağanüstü halin hangimizin siyasi, ticari, devlet ve vakıf faaliyetlerinin hangisine engel var. Sanki 15 Temmuz hiç yaşanmamış, AK Parti'nin hayali senaryosu. AK Parti sadece istihbarat raporlarını almış eline 'Böyle tehlike var. Bunlar darbeye kalkışacaklar. Ben tedbir alıyorum' demiş sanki bu tedbirleri alıyor. Ey CHP, bu milletin Meclisinin tepesine savaş uçaklarıyla bomba yağdırılırken senin milletvekillerin de oradaydı. Bu milletten bu kadar uzak, bu kadar kopuk bir anamuhalefet partisi olur mu?"

Kaynak, ortada 40 yıl ince ince dokunmuş, örülmüş bir örgüt bulunduğuna işaret ederek 40 yıl önce hedeflerini koymuş, planlarını yapmış ya da başkalarının planını kendilerine vazife görmüş bir örgütün bu süre zarfında orduyu birinci hedef aldığını, mülkiye, adliye ve maliyenin de diğer hedefler olduğunu belirtti.

Sadece 3-5 tane helikopter uçuran, meydana çıkan 39 tankı süren ya da onu komuta eden askerin mi darbeci olduğunu soran Kaynak, şöyle devam etti:

"Bunun arkası yok mu? Elbette var. Elimizde istihbarat raporları var ama buna rağmen AK Parti hükümeti, Başkanımız Binali Yıldırım, 'Adaletten şaşamayız. Biz bu zulme karşı milletin yanında dururken milletin ikbalini garantiye alırken, arkamızda mağdur bir kitle oluşturamayız. Bir kişinin hakkı bile bizim için değerlidir.' dedi. Başbakanımızın ilk Bakanlar Kurulunda bakanlara verdiği direktif bu." diye konuştu.

ByLock'un örgütle mücadele için önemli bir delil olduğunu vurgulayan Kaynak, 62 bin kamu görevlisinden 53 bininin ByLock ile tespit edildiğini belirtti.

"Arkanızda mağdur ordusu bıraktınız" denildiğini aktaran Kaynak, "Mağdurum" diye başvuranların sayısının yüzde 2 bile olmadığını, 62 bin kamu görevlisinin meslekten çıkartıldığını, gelen 92 bin itiraz dilekçesinin de yüzde 99'a yakınının "tek tip" olduğunu sözlerine ekledi.