Mason imamlar

Mehmet Ünver Pekol: FETÖ'nün Silivri imamı olarak tanındı. Silivri'de fabrikası vardı. Örgütün en büyük finansörlerinden biriydi. Fabrikası yanınca Rusya'ya gitti. Sonra tekrar Türkiye'ye geldi. Devekuşu çiftliği kurdu. Son 2 yıldır Mason imamlığı yapıyordu. Darbe sonrası çiftliği bırakıp kaçtı.
Gürcan Balık: Tiflis eski büyükelçisi. FETÖ'nün dışişleri imamıydı. Avrupa Mason imamlığını da yürüttü. 15 Temmuz sonrası tutuklandı.
Aydın Sefa Akay: Gülen'in Güney Amerika'dan sorumlu Mason imamı. 2011'de FETÖ'nün desteği sayesinde 165 ülkenin oyunu alarak BM Genel Kurulu'nda görev yaptı. Geçmişte Burkina Faso Büyükelçiliği görevinde de bulundu.
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