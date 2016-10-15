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imamlar

, Yaz-Boz’a ’nün imamlarını deşifre etti. İşadamı , örgütün dışişleri imamı ve BM Genel Kurulu’nda görev yapmış, emekli büyükelçi FETÖ’nün en önemli Mason imamlarıydı.

Mason imamlar
Yazar , aHaber'in ezber bozan programı Yaz-Boz'a yaptığı açıklamalarla 'nün daha önce hiç bilinmeyen karanlık yüzlerini deşifre etti. Yazar Yeşilyurt yaptığı açıklamada, Türkiye'de harp okulunda 2 yıl okuduktan sonra, ABD'nin New York kentinde bulunan meşhur West Point Harp Okulu'nda eğitim gören iki kurmay binbaşının darbenin en önemli sorumluları olduğunu öne sürdü. New Port mezunu iki binbaşının, Gülen'in 'Altın Nesil' dediği kuşaktan olduğunu anlatan Yeşilyurt, bu iki ismin ise Mehmet Murat Çelebioğlu ile Bünyamin Tuner olduğunu iddia etti. Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, 15 Temmuz günü Boğaziçi Köprüsü'nü kesip askere ateş açması yönünde talimat veren kişiydi. Darbecilerin WhatsApp konuşmalarında Çelebioğlu'nun cuntacıları yönettiği görülmüştü. Diğer isim Kurmay Albay Bünyamin Tuner ise Ankara'da Genelkurmay'a düzenlenen baskının plan ve programını yaptı. Süleyman Yeşilyurt'un Yaz-Boz'a açıkladığı diğer önemli konu ise FETÖ'nün imamları oldu. Yeşilyurt, örgütün Mason imamlarını şöyle anlattı:



Mehmet Ünver Pekol: FETÖ'nün Silivri imamı olarak tanındı. Silivri'de fabrikası vardı. Örgütün en büyük finansörlerinden biriydi. Fabrikası yanınca Rusya'ya gitti. Sonra tekrar Türkiye'ye geldi. Devekuşu çiftliği kurdu. Son 2 yıldır Mason imamlığı yapıyordu. Darbe sonrası çiftliği bırakıp kaçtı.
Gürcan Balık: Tiflis eski büyükelçisi. FETÖ'nün dışişleri imamıydı. Avrupa Mason imamlığını da yürüttü. 15 Temmuz sonrası tutuklandı.
Aydın Sefa Akay: Gülen'in Güney Amerika'dan sorumlu Mason imamı. 2011'de FETÖ'nün desteği sayesinde 165 ülkenin oyunu alarak BM Genel Kurulu'nda görev yaptı. Geçmişte Burkina Faso Büyükelçiliği görevinde de bulundu.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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