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Malezya’dan üç iade var

Malezya’dan üç iade var
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da katıldığı Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi'nin (AMATEM) açılışının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Birçok ülkede FETÖ'cülerin iade edilmesi için çalışmalar yapıldığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Geçen hafta Malezya Başbakanı ile görüştük. 3 kişiyi vereceklerini söylediler. Karşılıklı temaslar sonucu dün gece (önceki gece) 3 kişiyi teslim ettiler. Birçok ülke ile FETÖ ve PKK üyelerinin iadesi için çalışmalarımız devam edecek" dedi.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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