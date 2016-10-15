Malezya’dan üç iade var

DışişleriBakanıMevlütÇavuşoğlu,Antalya'dakatıldığı Alkolve MaddeBağımlılarıTedaviMerkezi'nin(AMATEM)açılışının ardından gazetecilereaçıklamalarda bulundu. Birçok ülkedeFETÖ'cülerin iade edilmesi içinçalışmalar yapıldığını aktaran BakanÇavuşoğlu, "Geçen hafta MalezyaBaşbakanı ile görüştük. 3 kişiyivereceklerini söylediler. Karşılıklıtemaslar sonucu dün gece (önceki gece)3 kişiyi teslim ettiler. Birçok ülke ileFETÖ ve PKK üyelerinin iadesi içinçalışmalarımız devam edecek" dedi.
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