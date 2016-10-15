İsviçre'nin Lozan kentinde, Rusya, ABD, Türkiye, Suudi Arabistan, İran, Irak ve Katar'ın yanı sıra bazı bölge ülkelerini bir araya getirecek Suriye toplantısı ikili ön gürüşmelerle başladı.

Yaklaşık bir asır önce Türkiye'nin sınırlarının çizildiği Lozan Antlaşması'nın imzalandığı Beau-Rivage Palace Oteli'nde yapılan görüşmelerde, Suriye'de çatışan tarafların ateşkese uyması için gerekli çalışmanın yürütülmesi ile krizin siyasi çözümünün yeniden başlatılması için ön koşulların oluşturulması hedefleniyor.

Basının yoğun ilgi gösterdiği ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı toplantının yapılacağı otele, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da geldi.

Toplantıya davet edilen ilk 6 ülke arasında yer almamasına rağmen Musul'a yakın bir noktada bulunan Başika kampı nedeniyle Türkiye'nin sorun yaşadığı Irak da toplantıda yer alacak. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi de toplantının yapılacağı otele giriş yaptı.





İRAN DA KATILIYOR

Toplantıya davet edilmesine rağmen son güne kadar katılacağını teyit etmeyen İran'da toplantıda yer alacak. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de otele geldi.

Avrupa'nın göbeğinde yer alsa da AB dışında olmayı tercih eden, NATO üyesi olmayan ve BM Cenevre Ofisi'ne ev sahipliği yapmasına rağmen BM'ye bile 2002 yılında 190. üye olarak katılan, tüm bu sebeplerle tarafsızlığıyla tanınan İsviçre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden Lozan Antlaşması'na, İran ile nükleer müzakerelerinden Suriye görüşmelerine kadar birçok diplomatik görüşmede tercih edilmeyi sürdürüyor.

Kerry ile Lavrov'un Lozan'da ikili bir görüşme yapması durumunda ise ABD ve Rusya arasında askıya alınan Suriye görüşmeleri de yeniden başlamış olacak.