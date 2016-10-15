Kuş beyinliler

Hurşit Külter adlı DBP’li sırra kadem bastı! HDP “Gözaltında öldürüldü” yalanına sarıldı! Başta Twitter olmak üzere sosyal medyada Türkiye aleyhinde karalama kampanyası başlatıldı. Hurşit ortaya çıkarken Twitter’daki hesapların arkasında ise FETÖ vardı... Bu durum, iki kanlı örgüt arasındaki bağı da kanıtladı!
Üst akıl, Türkiye düşmanlığında birleşti. Kanlobisi ülkemizin birliğini ve bütünlüğünübozmak için elinden gelen tüm karanlıkplanları sergiledi. Ancak askerimiz polisimiz vehalkımız canları pahasına kalleş planları yerle bir etti.Fetullahçı Terör Örgütü ile kanlı ortağı PKK arasındakiortaklık da bir kez daha kendini ele verdi. Buna göre5 ay önce Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik genişçaplı operasyon düzenlendi. Bu sırada HDP'ninuzantısı olan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)üyesi Hurşit Külter, Şırnak'ta terör örgütüPKK'ya yönelik operasyonlar sırasında firaretti! Başta HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaşolmak üzere tüm HDP'liler ve terör örgütü PKKyanlıları "Külter nerede" şeklinde kanlı birkampanya düzenledi. İnternetteki sosyal medyahesapları üzerinden DBP'li Hurşit Külter'in işkencealtında öldüğü yalanı servis edildi.
BÖYLE HAİNLİK GÖRÜLMEDİ
"Külter gözaltına alındı, infaz edildi" yaygarasıylaTürkiye uluslararası insan hakları kuruluşlarınaşikayet edildi. İşte Emniyet Genel MüdürlüğüSiber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı,Türkiye'yi karalayan ve başta Twitter'dayer alan sosyal medya hesaplarıyla ilgilisoruşturmayı genişletti. Bu hesapların FetullahçıTerör Örgütü (FETÖ) tarafından kurulmuş olabileceğikaydedildi. O hesaplardan biri de Twitter'daki BÖFrumuzlu "@Tweet_Guneydogu" adlı hesaptı. Sözkonusu adreste Hurşit Külter'in gözaltına alındığıanlatıldı. Öldürüldüğüne dair bilgiler paylaşıldı,ardından paylaşım geri çekilerek hesap uzun süreaskıya alındı ve bir daha kullanılmadı. Bu hesapüzerinden paylaşılan bilgilerle yola çıkanbaşta HDP Şırnak milletvekilleri olmak üzeresözde insan hakları savunucuları, barolar, İHD,Türkiye'yi uluslar arası arenada zora sokacakaçıklamalar yapmıştı. Karalama kampanyasınınardından Hurşit hiçbir şey olmamış gibi geçtiğimizgünlerde Kerkük'te ortaya çıktı. "Geç haberverdim" deyip ailesinden özür diledi!
Teröristlere "Gençler" diyen Demirtaş Hurşit Külter'in fotoğrafını elinden düşürmedi!
Hainler Hurşit Külter üzerinden askerimizi ve polisimizi suçlayan pankartlar açtı.
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Akıl parayla alınıp satılmıyor ki? Alsanda versen. Hainlerin ağızlarından çıkanlara inanacan bu ülkede yaşayanların ağzından çıkanlara inanmayacan. Arkadaş devletin vardı da ben yıkıp devlet kurmadım. Bak ortadoğu ya kimler devlet kurdurmuş? Şimdi ne yapıyorlar. Sen de mi öyle olmak istiyorsun? Bu topraklar kaç yüzyıldır birlikte yaşadı şimdinin selo hainleriyle yaşamadı. Aklınızı hainlere teslim etmeyin.
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