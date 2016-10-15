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Kuş beyinliler

adlı DBP’li sırra kadem bastı! “Gözaltında öldürüldü” yalanına sarıldı! Başta Twitter olmak üzere sosyal medyada Türkiye aleyhinde karalama kampanyası başlatıldı. Hurşit ortaya çıkarken Twitter’daki hesapların arkasında ise vardı... Bu durum, iki kanlı örgüt arasındaki bağı da kanıtladı!

Kuş beyinliler
Üst akıl, Türkiye düşmanlığında birleşti. Kan lobisi ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmak için elinden gelen tüm karanlık planları sergiledi. Ancak askerimiz polisimiz ve halkımız canları pahasına kalleş planları yerle bir etti. Fetullahçı Terör Örgütü ile kanlı ortağı arasındaki ortaklık da bir kez daha kendini ele verdi. Buna göre 5 ay önce Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Bu sırada HDP'nin uzantısı olan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyesi Hurşit Külter, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında firar etti! Başta HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş olmak üzere tüm HDP'liler ve terör örgütü PKK yanlıları "Külter nerede" şeklinde kanlı bir kampanya düzenledi. İnternetteki sosyal medya hesapları üzerinden DBP'li 'in işkence altında öldüğü yalanı servis edildi.

BÖYLE HAİNLİK GÖRÜLMEDİ
"Külter gözaltına alındı, infaz edildi" yaygarasıyla Türkiye uluslararası insan hakları kuruluşlarına şikayet edildi. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye'yi karalayan ve başta Twitter'da yer alan sosyal medya hesaplarıyla ilgili soruşturmayı genişletti. Bu hesapların Fetullahçı Terör Örgütü () tarafından kurulmuş olabileceği kaydedildi. O hesaplardan biri de Twitter'daki BÖF rumuzlu "@Tweet_Guneydogu" adlı hesaptı. Söz konusu adreste Hurşit Külter'in gözaltına alındığı anlatıldı. Öldürüldüğüne dair bilgiler paylaşıldı, ardından paylaşım geri çekilerek hesap uzun süre askıya alındı ve bir daha kullanılmadı. Bu hesap üzerinden paylaşılan bilgilerle yola çıkan başta HDP Şırnak milletvekilleri olmak üzere sözde insan hakları savunucuları, barolar, İHD, Türkiye'yi uluslar arası arenada zora sokacak açıklamalar yapmıştı. Karalama kampanyasının ardından Hurşit hiçbir şey olmamış gibi geçtiğimiz günlerde Kerkük'te ortaya çıktı. "Geç haber verdim" deyip ailesinden özür diledi!


Teröristlere "Gençler" diyen Demirtaş Hurşit Külter'in fotoğrafını elinden düşürmedi!



Hainler Hurşit Külter üzerinden askerimizi ve polisimizi suçlayan pankartlar açtı.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Şaban Şaban

Akıl parayla alınıp satılmıyor ki? Alsanda versen. Hainlerin ağızlarından çıkanlara inanacan bu ülkede yaşayanların ağzından çıkanlara inanmayacan. Arkadaş devletin vardı da ben yıkıp devlet kurmadım. Bak ortadoğu ya kimler devlet kurdurmuş? Şimdi ne yapıyorlar. Sen de mi öyle olmak istiyorsun? Bu topraklar kaç yüzyıldır birlikte yaşadı şimdinin selo hainleriyle yaşamadı. Aklınızı hainlere teslim etmeyin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.10.2016 02:08
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