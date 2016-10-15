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Kemer’de alarm

Kemer’de alarm
'de dün sıcak dakikalar yaşandı. Dağlık alana saklanan 'lı teröristler balıkçı barınağına roket attı. Şans eseri çalışanlara isabet etmeyen roket, Akdeniz Balıkçılık'a ait deponun metal duvarını delerek denize düştü. Hainler, işçilere roketi isabet ettiremeyince bu kez seyir halindeki yakıt yüklü tankere yöneldi. Atılan el yapımı patlayıcı yol kenarına düştü. Sürücüler şok yaşadı. Ekipler 4 kişi olduğu belirlenen teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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