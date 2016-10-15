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Kağıtları yediler...

Kağıtları yediler...
FETÖ operasyonlarının düzenlendiği illerden biri de 'dı. programı kullandıkları tespit edilen 3'ü tutuklu, 1'i firari olmak üzere 5 polis hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde örgüt toplantılarında dağıtılan kağıtlarla talimat verildiği vurgulandı. Söz konusu kağıtların ise yenilebilir özellikle olduğu anlatıldı.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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