Jokeye ‘egzotik’ baskın

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri bir soruşturmada, 'egzotik' hayvanların yurda kaçak olarak sokularak bir çiftlikte tutulduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Milli Engelli Koşu Jokeyi Fuat Kutay Gürünlü'nün Çekmeköy'deki çiftlik evine baskın yaptı. Yapılan aramalardaaralarında 50 adet muhabbet kuşu,30 adet gekko cinsi kertenkele,6 tarantula, 5 piton yılanı, 2 adetçinçila cinsi kedi, 1 baykuş, 11papağan, 4 tavşan, 3 jerboğa cinsitavşan ve 2 sakallı ejderindebulunduğu, 17 farklı cinsten 171adet hayvana el konuldu. El konulan hayvanlar Orman Bakanlığı ekiplerine teslim edilirken, çiftlik sahibi jokey Fuat Kutay Gürünlü ve arkadaşı Tolga Ü. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan iki arkadaşa 5607 sayılı kanun gereğince 'kaçakçılık'tan adli işlem uygulanmasının ardından serbest bırakıldı. Uluslararası CİTES sözleşmesine göre, dünyada nesli tükenmekte olan hayvanların ithal edilmesi yasak.
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