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e ‘egzotik’ baskın

Milli ’nün İstanbul’daki çiftliğini basan ekipler gözlerine inanamadı. Operasyonda tarantula, kertenkele, sakallı ejder ve piton gibi 17 farklı cinsten 171 hayvana el konuldu

Jokeye ‘egzotik’ baskın
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri bir soruşturmada, 'egzotik' hayvanların yurda kaçak olarak sokularak bir çiftlikte tutulduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Milli Engelli Koşu i 'nün Çekmeköy'deki çiftlik evine baskın yaptı. Yapılan aramalarda aralarında 50 adet muhabbet kuşu, 30 adet gekko cinsi kertenkele, 6 tarantula, 5 piton yılanı, 2 adet çinçila cinsi kedi, 1 baykuş, 11 papağan, 4 tavşan, 3 jerboğa cinsi tavşan ve 2 sakallı ejderinde bulunduğu, 17 farklı cinsten 171 adet hayvana el konuldu. El konulan hayvanlar Orman Bakanlığı ekiplerine teslim edilirken, çiftlik sahibi jokey Fuat Kutay Gürünlü ve arkadaşı Tolga Ü. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan iki arkadaşa 5607 sayılı kanun gereğince 'kaçakçılık'tan adli işlem uygulanmasının ardından serbest bırakıldı. Uluslararası CİTES sözleşmesine göre, dünyada nesli tükenmekte olan hayvanların ithal edilmesi yasak.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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