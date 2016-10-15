İşte hoşgörü

Dinlerarası saygı ve hoşgörünün en güzel örneği Yozgat’ta sergilendi. Cami imamı Metin Halıcı, lojman avlusunda bulunan tarihi Ermeni kilisesinin bakımını ve temizliğini üstlendi. Bu davranışıyla gönülleri fethetti.
Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi'nden çok güzel bir haber geldi. 1960'a kadar Terzili Mahallesi'nde yaşayan ve daha sonra farklı ülkelere göç eden Ermeniler, yılın belli dönemlerinde eski mahallerine giderek tarihi kiliseyi ziyaret etti. Yaklaşık 13 yıldır Terzili Mahallesi'ndeki caminin imamlığını yapan Metin Halıcı ise tarihi Ermeni kilisesini onarıp, önemli bir hoşgörü örneği sergiledi.
'TEŞEKKÜR EDİYORLAR'
Halıcı, cami lojmanının avlusunda bulunan ve yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen Ermeni kilisesi için elinden gelen hassasiyeti gösterdi. Camideki görevinden arta kalan zamanlarında temizlediği kiliseyi ziyaretçilere hazır hale getirdi. Bu davranışıyla gönülleri fetheden imam, kiliseye ibadete gelenlerin kendisine teşekkür ettiğini söyledi. Halıcı, "Başka dinlerin ibadethanelerine gösterdiğimiz saygıdan dolayı kiliseyi tertemiz bir şekilde ibadete hazır tutuyoruz. Kiliseyi süpürüyorum, halılarınıhavalandırıyorum. Eşim bazen halıları yıkıyor, kurutuyoruz tekrar seriyoruz. Tertemiz şekilde kiliseyi, ibadete hazır hale getiriyoruz. Buraya ibadete gelenler bizlere teşekkür ediyor. Ermeniler, başka bir dinin din görevlisinin kendi ibadethanelerini düzenli tutmasından memnun oluyor. Teşekkürlerini ifade edip buradan ayrılıyorlar" dedi. İmam Halıcı ayrıca kiliseye gelen Ermeniler'e Türk misafirperverliğini de gösterdiklerini söyledi ve ekledi: "Kiliseye gelen Ermeniler ilecami avlusunda oturup sohbetediyoruz. Ayran, çay, yemek vediğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz.Onların gönlünü hoş tutabilmekiçin uğraşıyoruz."
TARİHİ KİLİSE İMAMA EMANET
İmam Metin Halıcı, cami lojmanının avlusunda bulunan tarihi Ermeni kilisesini onarıp, temizliyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden kiliseyi ziyaret eden Ermeniler ise imam Halıcı'nın temizlediği kilisede rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getiriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.