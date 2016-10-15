Karadeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin internet sitesinde yer verilen bilgiye göre, Karadeniz'de saat 11.18'de 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 25,53 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Karadeniz'deki 4,8 büyüklüğünde depreme ilişkin, "İlk aldığımız bilgiye göre şu dakika itibarıyla herhangi bir can ve mal kaybı yok." dedi.

Vali Yardımcısı Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremle ilgili şu anda araştırmaların yapıldığını belirtti.

"İlk aldığımız bilgiye göre şu dakika itibarıyla herhangi bir can ve mal kaybı yok." diyen Balaban, hatta Kandıra'daki vatandaşların hissetmediklerini söylediklerini bildirdi.

"HERHANGİ BİR HASAR BOYUTU YOK"

AFAD Kocaeli İl Müdürü Salim Tekoğul da depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, "Kıyı emniyetinden ve gerekli yerlerden ilk bilgileri aldık. 102 kilometre açıkta yani Karadeniz'de, 25 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde bir deprem ama sadece bir sallantı hissi olmuş Kefken'de, herhangi bir hasar boyutu yok hadisenin. Yine de arkadaşlarımız kontrol amaçlı gidiyorlar. Aldığımız bilgiler bu yönde." ifadesini kullandı.

Karadeniz'de saat 11.18'de 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedilmiş, depremin, yerin 25,53 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlenmişti