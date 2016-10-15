Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri için anıt yapacağız

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi milletin büyük bir kahramanlığa imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Ankara'ya zafer anıtı yapılacağını açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi:
"Biz bir zafer anıtını inşallah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışına dikeceğiz. Oraya şehitlerimizin ismini yazacağız. Aynı şekilde bir tanesini de Ankara'ya dikeceğiz. Böylece, unutturmayacağız ve unutmayacağız. Onun için 15 Temmuz'u "Şehitlerimizi Anma Günü" ilan ettik."
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