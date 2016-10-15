  1. Erdoğan: Başika üssümüz orada duracak

: şehitleri için anıt yapacağız

Cumhurbaşkanı , İstanbul ve Ankara'ya şehitleri için anıt yapılacağını açıkladı. İstanbul'daki anıt 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında olacak.

Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri için anıt yapacağız
FETÖ darbe girişimi gecesi milletin büyük bir kahramanlığa imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , İstanbul ve Ankara'ya zafer anıtı yapılacağını açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz bir zafer anıtını inşallah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışına dikeceğiz. Oraya şehitlerimizin ismini yazacağız. Aynı şekilde bir tanesini de Ankara'ya dikeceğiz. Böylece, unutturmayacağız ve unutmayacağız. Onun için 15 Temmuz'u "Şehitlerimizi Anma Günü" ilan ettik."
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi 15:08
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