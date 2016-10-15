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Himmet ekibi tutuklandı

Himmet ekibi tutuklandı
Ankara'daki soruşturmasında, örgüte himmet toplayıp yurt dışına transfer ettikleri belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 9'u tutuklandı. Bunlardan birinin örgütün 'daki "himmet" imamı Süleyman Savat olduğu ortaya çıktı. Savat'ın Ankara'daki esnaftan burs, kurban ve zekat adı altında para topladığı saptandı. 1 yılda 45 milyon TL toplayan FETÖ'cüler bu paraları Bank Asya üzerinden örgüte aktardı.


Yüksel TEMEL
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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