Himmet ekibi tutuklandı

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında, örgüte himmet toplayıp yurt dışına transfer ettikleri belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 9'u tutuklandı. Bunlardan birinin örgütün Ankara'daki "himmet" imamı Süleyman Savat olduğu ortaya çıktı. Savat'ın Ankara'daki esnaftan burs, kurban ve zekat adı altında para topladığı saptandı. 1 yılda 45 milyon TL toplayanFETÖ'cüler bu paraları BankAsya üzerinden örgüteaktardı.
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