Hain saldırı: 4 şehit

Terör örgütü PKK yine kalleş bir saldırı yaptı. Dün Mardin ve Hakkâri'de 4 askerimiz şehit oldu. Mardin Mazıdağı'nda, askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, hainler yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Kalleş pusuda Piyade Er Yunus Kaymak, Uzman Çavuşlar Fehmi Altuntaş ve İslam Akyüz şehit olurken, 3 asker yaralandı. Şehit Altuntaş'ın acı haberini alan Niğde Bor'daki baba Şeref ve anne Nebiha Altuntaş güçlükle sakinleştirildi. Şehit İslam Akyüz'ün ise Adana'da 1,5 yaşında bir kızı bulunduğu belirtildi. Hakkari Şemdinli'de teröristler, yola döşediği el yapımı patlayıcıyı askeri araç geçerken uzaktan kumanda ile patlattı. Uzman Çavuş Erdoğan Çamurlu şehit düştü, 3 asker yaralandı.
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