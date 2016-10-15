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Hain saldırı: 4 şehit

Hain saldırı: 4 şehit
Terör örgütü PKK yine kalleş bir saldırı yaptı. Dün ve Hakkâri'de 4 askerimiz şehit oldu. Mardin Mazıdağı'nda, askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, hainler yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Kalleş pusuda Piyade Er Yunus Kaymak, Uzman Çavuşlar Fehmi Altuntaş ve İslam Akyüz şehit olurken, 3 asker yaralandı. Şehit Altuntaş'ın acı haberini alan Niğde Bor'daki baba Şeref ve anne Nebiha Altuntaş güçlükle sakinleştirildi. Şehit 'ün ise Adana'da 1,5 yaşında bir kızı bulunduğu belirtildi. Şemdinli'de teröristler, yola döşediği el yapımı patlayıcıyı askeri araç geçerken uzaktan kumanda ile patlattı. Uzman Çavuş Erdoğan Çamurlu şehit düştü, 3 asker yaralandı.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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