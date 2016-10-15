  1. TSK DEAŞ'ın karargahlarını yerle bir etti!

Hain başyaver soru çalarak yükselmiş

Darbe girişimine kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başyaveri olan 'cü 'nın kirli geçmişi ortaya çıktı.

Hain başyaver soru çalarak yükselmiş
'cülerin kurduğu kumpasla Balyoz'da 4 yıl cezaevinde yatan emekli Jandarma Albay Mustafa Önsel, Meclis'te kurulan 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini araştıran komisyona çarpıcı açıklamalarda bulundu. Örgütün TSK'ya 1985'te sızmaya başladığını belirten Önsel, 1994'te yapılan ve 'general' olma şartı olan kurmay albaylık sınavında Türkçe soruları tam yapan subaylar olduğunu, Cumhurbaşkanlığı yaverliği görevine getirilen Yazıcı'nın da o dönem Türkçe soruları tam yapan öğrencilerden biri olduğunu söyledi. (Sabah)
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi 10:00
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