Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kayyuma veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen yüzlerce şirkete arkadan dolanarak sahip olmak için yurtdışı ayaklarını devreye soktu. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, özellikle ABD'de bu şirketleri geri alabilmek için özel firmalar kurulmaya başlandı. Yabancı şirketler üzerinden bu firmalara ortak olmak ya da satın almak için büyük bir hazırlık planlanıyor. Buna ek olarak uluslararası hukuk firmalarının da kapısını aşındıran FETÖ üyeleri, ABD ve AB merkezli uluslararası davalarla da satışları sulandırmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili FETÖ'nün yaptığı çalışmalar bu örgüt ile yurtdışında etkin bir mücadele başlatan Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi'ne de (DEİK) ulaştı. DEİK yöneticileri, özellikle Amerika ve Avrupa kaynaklı bazı yabancı şirketlerin bu ihaleler için özel olarak hazırlandığını ifade etti. Kurum olarak kendilerinin de bu konudaki faaliyetleri mercek altına alacaklarını ifade eden yöneticiler, özellikle TMSF yöneticilerinin ihaleye girecek şirketleri sıkı şekilde denetimden geçirmesini isteyerek şu bilgileri paylaştı: "Konuyla ilgili biz de bir çalışma yapıyoruz. Dünyada Türkiye aleyhine hâlâ aktif çalışan bir örgütle karşı karşıyayız. Bu örgütün oyunlarını bozmak için 2 ayda 50'ye yakın ülkeye gittik."Edinilen bilgiye göre, FETÖ özellikle stratejik değeri olan şirketleri tekrar kendi bünyesinde tutacak bir plan üzerine çalışıyor. 150'ye yakın ülkedeki üyelerini harekete geçiren örgüt bazı şirketlerdeki hâkimiyetini tekrar kazanmak veya yönetiminde söz sahibi olmak istiyor. Bunların başında da altın madenciliği yapan Koza İpek Holding var. İkinci önem sırasında ise yurtdışında şubesi olan ya da ihracatı olan şirketler geliyor. Boydak ve Nakıboğlu gibi şirketlerde ortak olma veya en az yüzde 10 hisseye ulaşma hedefi de yeni strateji ağına alınmış durumda. FETÖ, bu hedef için çok ayaklı ve uluslararası avukatlık firmalarının da kapısını aşındırıyor. Strateji çalışmalarının başında ise FETÖ'nün kozmik hukuk bürosu olduğu ortaya çıkan ve yöneticileri yurtdışına kaçan YKK var. YKK'nın ABD'li küresel ortağı da TMSF'deki şirketlerin yeniden nasıl geri alınabileceğine ilişkin çalışma yapıyor.Yine istihbarat kayıtlarına göre, FETÖ üyeleri TMSF'deki şirketleri kimsenin almak istemeyeceği ve bu nedenle fiyatların oldukça düşük olacağı dedikodusunu da işliyor. FETÖ'nün iş dünyasında yaydığı başka bir dedikodu ise bu şirketleri alan firmaların uluslararası hukuk da zora gireceği yönünde. Yakında Türkiye'ye ve bu şirketleri satın alan firmalara yönelik ABD ve Avrupa menşeili büyük tazminat davaları açılacağı da FETÖ üyelerinin yaydığı yalanlar arasında yer alıyor.FETÖ 150 ülkeden hâlâ himmet toplamaya devam ediyor. Tayvan'da toplanan paralar da şirketlerin geri alınmasında kullanılacak.Örgüte finansal destek sağladığı gerekçesiyle TMSF'ye devredilen fon bünyesindeki şirketlerin değerinin 45 milyar liraya dayandığı belirtildi. TMSF'nin elindeki şirket sayısı ise 252 oldu.Erzurum'da FETÖ adına himmet toplayan ve örgütün mütevelli heyeti üyesi olduğu iddia edilen 12 işadamı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, gözaltına alınan 21 esnaf ve işadamının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.Tokat'ta FETÖ'ye finansman desteği sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan 7'si eğitim olmak üzere toplam 11 şirket, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Tokat Sulh Ceza Hakimliği tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kentte 7 eğitim şirketi ile Dinç Plaza, Dimteks A.Ş, Pırlanta Kuyumculuk, Prizma İnşaat'a kayyum atanmıştı. Bu şirketler TMSF'ye devredildi.Isparta merkezli 5 ilde, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağladığı suçlamasıyla 16 işadamı gözaltına alındı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağladığı belirlenen işadamlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan aramalarda işadamları gözaltına alındı. (Sabah)