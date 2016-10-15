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'cü tekstil şirketine operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, kayyum atanan 'nin kasasındaki para ve çekleri kaçırmaya, deposundaki malları piyasaya sürmeye çalıştığı iddia edilen şirket ortağı Mehmet K. ve 3 yöneticisi gözaltına alındı.

FETÖcü tekstil şirketine operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin, soruşturması kapsamında TMSF'yi kayyum atadığı 'nin Küçükçekmece'deki binasında gece hareketlilik olduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, binanın ışıklarını kapatarak, kasalardaki para ve değerli eşyaları kaçırmaya çalıştığı belirlenen şirket ortağı Mehmet K. ve 3 yöneticiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, kaçırılmaya çalışılan 85 bin lira ile 30 milyon lira değerindeki çok sayıda çek ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin, faturasız ve yarı fiyattan çeşitli firmalara satmak istedikleri 6 tır ipliğe de el konuldu.

Firari durumdaki şirketin diğer ortağı Halil K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi 18:26
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