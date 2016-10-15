İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin, FETÖ soruşturması kapsamında TMSF'yi kayyum atadığı Karteks Tekstil Sanayi Ticaret AŞ'nin Küçükçekmece'deki binasında gece hareketlilik olduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, binanın ışıklarını kapatarak, kasalardaki para ve değerli eşyaları kaçırmaya çalıştığı belirlenen şirket ortağı Mehmet K. ve 3 yöneticiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, kaçırılmaya çalışılan 85 bin lira ile 30 milyon lira değerindeki çok sayıda çek ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin, faturasız ve yarı fiyattan çeşitli firmalara satmak istedikleri 6 tır ipliğe de el konuldu.

Firari durumdaki şirketin diğer ortağı Halil K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.