Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli yazışma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen aralarında 5 emniyet müdürü, 3 emniyet amiri, 37 başkomiser ve yardımcısının da bulunduğu 60 polisten 59'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından şifreli yazışma uygulaması ''ByLock''u kullanan emniyet mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 polisin hakimlik işlemleri sona erdi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, aralarında 5 emniyet müdürünün de bulunduğu 59 polisin ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen bir polis memurunu hamile olması nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı.

Hakimlik, yine etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen ve savcılıkça adli kontrol talebiyle sevk edilen bir şüpheli polisin de serbest bırakılmasına hükmetti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyularak serbest bırakılan polis memurunun "itirafçı" olduğu öğrenildi.