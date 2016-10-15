Erken teşhis kurtardı

Denizli'de yaşayan Emel Gider (39), rahminde kanama ve kasıklarında sancı şikayetiyle hastaneye gitti. "Smear" testi yapılan genç kadın, rahim ağzı kanseri olduğunu öğrendi. Doktorlar hastanın ameliyat olmasına karar verdi. Geçtiğimiz Cuma günü kapalıyöntemle yapılan ameliyat sonucu kanserlidokular temizlendi. Erken teşhisle hayata tutunan Gider, operasyondan 2 gün sonra hastaneden taburcu edildi. Sağlığına kavuşan genç kadın, rahim kanserine karşı kadınların yılda bir smear testi yaptırması gerektiğini söyledi.
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