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Emlakçıdan ilginç ‘’ iddiası

Emlakçıdan ilginç ‘Truva hazinesi’ iddiası
Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde emlakçılık yapan Tuncer Rıfat Barın, Truva Krallığı'na ait 10 bin yıllık hazinenin bulunduğunu iddia etti. Hazinenin değerinin 500 trilyon dolar olduğunu söyledi. Hazinenin yerini keşfeden kişinin can güvenliği için fazla detay veremeyeceğini belirten Barın, hazine hakkında sadece Ege Denizi'ne komşu bir yerde olduğunu söyleyebileceğini bildirdi!
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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