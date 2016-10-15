Emine Erdoğan, kadın çiftçilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle Rize'de kadın çiftçilerle buluştu.
Rize Valiliğinde gerçekleşen buluşmada kadın çiftçilerin sorunlarını dinleyen Erdoğan, ekimden hasada kadar ürünlerin doğal usullerle yetiştirilmesi konusunda çiftçilerle sohbet etti. Erdoğan, yetiştirilen ürünlerden satın aldı.
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