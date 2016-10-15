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, kadın çiftçilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla Rizeli kadın çiftçiler ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, kadın çiftçilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyaretine eşlik eden , 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle Rize'de kadın çiftçilerle buluştu.

Rize Valiliğinde gerçekleşen buluşmada kadın çiftçilerin sorunlarını dinleyen Erdoğan, ekimden hasada kadar ürünlerin doğal usullerle yetiştirilmesi konusunda çiftçilerle sohbet etti. Erdoğan, yetiştirilen ürünlerden satın aldı.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi 18:44
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