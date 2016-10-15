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'ndan o saldırıya kınama!

, Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen ve 30 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından o saldırıya kınama!
ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün Şii hacıları hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 Iraklı kardeşimizin hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, saldırıda hayatlarını kaybeden masum Irak vatandaşlarına Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.

Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesinde her zaman Irak'ın yanında olacağının kaydedildiği açıklamada, "Ortak düşmanımız DEAŞ tarafından düzenlendiği bildirilen bu hain saldırı, Irak'ın uluslararası toplumun desteğiyle söz konusu terör örgütüne karşı yürüttüğü haklı mücadelenin önemine işaret etmektedir. Türkiye DEAŞ terör örgütüyle mücadelesinde tüm imkanlarıyla dost ve kardeş Irak halkının yanında durmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi 20:05
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