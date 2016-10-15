Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesinde her zaman Irak'ın yanında olacağının kaydedildiği açıklamada, "Ortak düşmanımız DEAŞ tarafından düzenlendiği bildirilen bu hain saldırı, Irak'ın uluslararası toplumun desteğiyle söz konusu terör örgütüne karşı yürüttüğü haklı mücadelenin önemine işaret etmektedir. Türkiye DEAŞ terör örgütüyle mücadelesinde tüm imkanlarıyla dost ve kardeş Irak halkının yanında durmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan o saldırıya kınama!
Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen ve 30 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.
Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesinde her zaman Irak'ın yanında olacağının kaydedildiği açıklamada, "Ortak düşmanımız DEAŞ tarafından düzenlendiği bildirilen bu hain saldırı, Irak'ın uluslararası toplumun desteğiyle söz konusu terör örgütüne karşı yürüttüğü haklı mücadelenin önemine işaret etmektedir. Türkiye DEAŞ terör örgütüyle mücadelesinde tüm imkanlarıyla dost ve kardeş Irak halkının yanında durmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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