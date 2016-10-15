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Diş güçler

Maşası oldukları dış güçlerin çıkarları için Türkiye’yi kana bulayan ’nün leri nasıl kaçırdığı ortaya çıktı. Malatya’da yakalanan bir polisin üzerinde çıkan takma dişin içinde flaş disk bulundu

Diş güçler
FETÖ, başta olmak üzere Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyen tüm dış güçlerin maşalığını yaptı. Yeni Türkiye'nin önünü kesmek isteyen üst aklın kuklalığını yapan lı sahtekarın peşinden gidenler, 'abilerinden' aldıkları emirlerle Türkiye'yi dünya kamuoyunda karalamak için tüm yalanları söyledi. İftiralar da sonuç vermeyince 15 Temmuz'da darbe ile ülkeyi kana buladılar. Tüm foyaları ortaya çıkınca ABD beslemesi örgütün yıllardır saklanmak ve leri kaçırmak için ne yöntemler kullandıkları da belirlendi. Örgüt üyelerinin devletten temizlenmeleri için yapılan çalışmalarda kendilerini kamufle etmek ve belge kaçırmaya yönelik kullandıkları akıl almaz yöntemlerin şeytanın aklına gelmeyecek türden olduğu görüldü. Malatya'da yakalanan bir polisin üzerinden çıkan ise tam manasıyla 'Yok artık' dedirtti. 'cü polisin üzerinde takma diş bulundu.



AKLA ZİYAN YÖNTEMLER
Güvenlik birimleri bu dişi inceleyince üst ön iki dişin arkasındaki damak bölümüne flaş bellek yerleştirildiğini gördü. Flaş bellek içinde FETÖ'ye ait bazı gizli belgelerin yer aldığı bildirildi. Soruşturmayı yürüten savcı arkadaşlarından oluşan bir WhatsApp grubunda fotoğrafı paylaştı. Bu fotoğraf daha sonra da AK Partili milletvekillerine kadar ulaştı. AK Partili milletvekillerinin birbirlerine mesajla gönderip hayretlerini dile getirdi. Vekiller, "FETÖ'nün kullandığı yöntemler akla ziyan" değerlendirmesi yaptı. FETÖ'nün buna benzer yöntemlere başvurdukları soruşturma ifadelerinde de gözler önüne serilmişti. Geçtiğimiz günlerde de bir FETÖ mensubu, flaş bellek ve SD kartlarına yüklenen bilgilere müzik ve film görünümü verdiklerini belirterek, "Bu kartlar bölge imamına ulaştırılmak için tedbir amacıyla ekmek arasına veya peçeteye sarılarak muhafaza edilirdi. Ben de kartların yakalanmaması ve sıkıntılı bir durum olması durumunda peçeteye kartı koydum, yolda bir aksaklık olması durumunda o peçeteyle burnumu silip, peçeteyi yere atar gibi bırakıp, içerisindeki kartı kırardım" demişti.

HER ŞEY ÇOK GİZLİ
FETÖ'cülerin gizlilik için her yolu denediği soruşturma kayıtlarına geçerken ByLock'un da şifrelerine ulaşıldı. 17-25 Aralık sonrası güvenli iletişim için seçilen ByLock önce Türkçe haline getirildi. Sonra da belirlenen örgüt üyelerine flaş belleklerle yerleştirildi. Böylece tüm mesajların silinmesini sağladı.


* Malatya'daki FETÖ'cü polisin takma dişinde çıkan flaş diskte örgüt dokümanları saptandı.

ZÜBEYDE YALÇIN
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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