  1. Tişört yakalattı
  2. Trafik magandası

Dehşet servisi!

Servis şoförü, yolda tartıştığı otomobil sürücüsünü bıçakla kovaladı. Esnaf, olayı film gibi izlerken, öfkeli adamı lise öğrencileri güçlükle yatıştırdı.

Dehşet servisi!
Kayseri'de önceki gün Sosyete Pazarı'na müşteri taşıyan servis minibüsü şoförü, aracındaki arıza nedeniyle sağ şeritte aniden durdu. Ancak dörtlü ikaz flaşörlerini de yakamadı. Bu sırada minibüsün arkasında uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobil sürücülerinden birisi arıza yapan servis sürücüsünün üzerine yürüdü. Bunun üzerine çılgına dönen adam, kendisini tutan lise öğrencilerinin arasından sıyrılıp minibüsün sol kapısından uzanarak ekmek bıçağını aldı. Tartıştığı kişiyi kovalamaya başladı. Esnaf olayı film gibi izlerken, lise öğrencileri sürücüya tutup, olası bir cinayeti önledi. Gençler, öfkesi yatışan ve elindeki bıçağı bırakan adamın minibüsünü yan sokağa iterek, olası bir kazanın da önüne geçti.
  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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