Dehşet servisi!

Kayseri'de önceki gün Sosyete Pazarı'na müşteri taşıyan servis minibüsü şoförü, aracındaki arıza nedeniyle sağ şeritte aniden durdu. Ancak dörtlü ikazflaşörlerini de yakamadı. Bu sırada minibüsün arkasında uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobil sürücülerinden birisi arızayapan servis sürücüsününüzerine yürüdü. Bunun üzerine çılgına dönen adam, kendisini tutanlise öğrencilerininarasından sıyrılıpminibüsün solkapısından uzanarakekmek bıçağını aldı.Tartıştığı kişiyikovalamaya başladı. Esnaf olayı film gibi izlerken, lise öğrencileri sürücüya tutup, olası bir cinayeti önledi. Gençler, öfkesi yatışan ve elindeki bıçağı bırakan adamın minibüsünü yan sokağaiterek, olası bir kazanında önüne geçti.
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