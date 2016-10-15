Dargeçitli kızlar istedi kaymakam 4 günde park yaptırdı
İçişleri Bakanlığınca KHK ile Mardin'in Dargeçit İlçe Belediyesi'ne görevlendirilen Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş'ı makamında ziyaret eden 5 kız çocuğu, Tepebaşı Mahallesi'ne çocuk parkı yapılmasını istedi. Park talebine kayıtsız kalmayan Kaymakam Yeşiltaş, 4 günde oyun parkını yaptırıp çocuklara hediye etti.
İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirmenin yapıldığı belediyelerde vatandaşlara yönelik hizmetler devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca KHK ile Mardin'in Dargeçit İlçe Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş'ı 10 gün önce makamında ziyaret eden 5 kız çocuğu, Tepebaşı Mahallesine çocuk parkı yaptırmasını talep etti.
Kaymakam Yeşiltaş, kız çocukların park talebini yerine getirerek, çocuk parkını hizmete açtı. Belediyeden oyun parkı yapılması ricasında bulunan kız çocuklarının oyun parkına kavuştuğunu kaydeden Yeşiltaş, belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı Mahallesinde yapımı 4 gün süren çocuk parkının açılışını yaptıklarını bildirdi.
BİN KİŞİYE AŞURE DAĞITILDI
Siirt'in Eruh İlçe Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Murtaza Dayanç da muharrem ayı dolayısıyla İlçe Emniyet Amiri Bedri Yaman ve İlçe Müftüsü Haki Özgül ile Cumhuriyet Meydanında açılan stantlarda vatandaşlara aşure dağıttı. Muharrem ayı dolayısıyla ilçede ilk defa aşure etkinliğinin düzenlendiğine dikkati çeken Dayanç, vatandaşların muharrem ayını kutladı. Dayanç, "Aşure vesilesiyle bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimizi buradan rahmetle yad ediyoruz. Tüm halkımızın muharrem ayını tebrik ediyor, Hicri yılbaşılarını da kutluyorum. Bundan sonraki süreçte kardeşlik, birlik ve huzur anlamında ülkemize, dünyaya daha güzel günler getirmesini diliyorum." dedi. İlçe halkı da aşure etkinliğinden dolayı Dayanç'a teşekkür etti. Etkinlikte, bin kişiye aşure dağıtıldı.
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