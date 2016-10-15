Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile ilgili, "Ne dedik, 'İnlerine gireceğiz, onlar kaçacak, biz kovalayacağız' dedik. Kovalıyor muyuz? Kaçıyorlar mı? Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, şimdi kaçtıkları yerin vatandaşı olsunlar. Artık onlar bu milletin vatandaşı olarak anılmayacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, FETÖ elebaşı Gülen hakkında, "Eğer sende zerre kadar yiğitlik varsa dön gel ülkene. Gel, gidip de Amerika'ya sığınma. Gel buraya o zaman, gel burada yargılan. Gelemez. Niye? Korkakların şanı kaçmaktır, kaçmak. Korkaklar, zafer takı dikemez, onu yiğitler diker." ifadelerini kullandı.

"MUSUL'UN TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERİLMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Cerablus'a girdik, arkadan El Rai'ye girdik. Şimdi ilerliyoruz, nereye? Dabık'a ilerliyoruz ve orada 5 bin kilometrekarelik bir alanı terörden arındırılmış güvenli bölge olarak ilan edeceğiz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama ülkemizde 3 milyon mülteci var. Onlara yer hazırlayalım, onlar topraklarına dönsünler, onları güvenli şekilde orada yaşatalım, atacağımız adım bu."

Erdoğan, "Kusura bakmayın Musul'un ne DEAŞ terör örgütüne ne de başka terör örgütlerine verilmesine müsaade etmeyiz." dedi.

"BAŞİKA TÜRKİYE'YE OLACAK TERÖR SALDIRILARI İÇİN BİR SİGORTADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda koalisyon güçleriyle bugün dışişleri bakanım Lozan'da teklifi yapacaklar. Biz, koalisyon güçleriyle beraber DEAŞ terör örgütüne ve diğer terör örgütlerine karşı orada mücadeleye varız. Başikaüssümüz konusunda da kimse konuşmasın. Bu üs orada duracaktır. Duracaktır. Çünkü Başika aynı zamanda Türkiye'ye olacak terör saldırıları için bir sigortadır." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye'de başlattığı operasyonu önlemek isteyenlerin, 15 Temmuz'un arkasında olmadığını söyleyenin ya dünyadan haberi yoktur ya da bizzat kendisi de bu işin içindedir. Aynı şekilde Başika'daki Türk askerinden rahatsız olanlarla ülkemizi Musul operasyonunun dışında tutmak için yırtınanlarla '15 Temmuz'un ilgisi yok' demek, milletin aklıyla alay etmek demektir. Bunu biz yutmayacağız." dedi.

"SENİN OLUP OLMAMAN BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin "Yenikapı ruhundan yana değiliz" açıklamaları hakkında şunları söyledi:

"Olsan ne yazar olmasan ne yazar? Senin olup olmaman bir şeyi değiştirmez. Oradaki 5 milyon ne diyor bizim için o önemli. Aynı anda tüm Türkiye'de bir o kadar da ne yaptı? Ekranlardan izledi, 10 milyon. Bizim için o önemli."