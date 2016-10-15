  1. Anlık kavuşma
  2. Yıldırım’dan mazot müjdesi

, PKK’nın don lastiğidir

CHP, PKK’nın don lastiğidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemine ilişkin açıklamalarıyla başlayan tartışma, ve arasında söz düellosuna dönüştü. CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin Bahçeli'ye yönelik ağır eleştirilerine MHP'den aynı sertlikle karşılık geldi. MHP Genel Sekreteri , Böke'ye, "Kendileri PKK'nın 'don lastiği' oldukları için dünyayı öyle algılamaları bilinçaltlarının dışa vurumudur" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçan, Böke'ye "CHP'de ajan provokatörlük yapan bu kripto şahsiyet başkanımızın açıklamasını yine okumalı" karşılığını verdi.
Etiketler: , ,
  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar