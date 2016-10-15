CHP, PKK’nın don lastiğidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemine ilişkin açıklamalarıyla başlayan tartışma, MHP ve CHP arasında söz düellosuna dönüştü. CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin Bahçeli'ye yönelik ağır eleştirilerine MHP'den aynı sertlikle karşılık geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Böke'ye, "Kendileri PKK'nın 'don lastiği'oldukları için dünyayı öyle algılamalarıbilinçaltlarının dışa vurumudur" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçan, Böke'ye "CHP'de ajan provokatörlük yapan bu kripto şahsiyet başkanımızın açıklamasını yine okumalı" karşılığını verdi.
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