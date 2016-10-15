Canavar anne!

Ayşe I. ağlıyor diye 18 günlük kızını duvara çarptı. Ağır yaralanan Elif bebek hastanede öldü. Gözaltına alınan cani anne “Bir anlık cinnetti” dedi. Çiftin geçen yıl da erkek bebeklerini kaybettiği ortaya çıktı
Amasya korkunç bir cinayetle sarsıldı... Göynücek ilçesine bağlı Yassıkışla köyünde yaşayan Ayşe I. 18 gün önce Elif adını verdiği kızını dünyaya getirdi. 20 yaşındaki genç kadın önceki gün eşi Nuh I. evdeyokken ağlayan bebeğini susturamayıncaöfkelendi. İddiaya göre cinnet getirenAyşe I. bebeğini öldüresiye dövdüktensonra duvara çarptı. Cani kadın, kanlar içinde kalan küçük kızının hareketsiz yattığını görünce yakınlarını çağırdı. Hastaneye kaldırılan minik Elif tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin gözaltına aldığı Ayşe I., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe I.'nın emniyetteki ifadesinde, "Bir anlık cinnetti.Ne yaptığımı bilemedim. Çocuğumunölümüne sebep olduğum için çoküzgünüm" dediği belirtildi. Sosyal paylaşım sayfasında hamile olduğu dönemde "Allah'ım hiçbir çocuğu annesiz bırakmasın" ve "Bir annenin en büyük serveti evlatlarıdır" yazılarını paylaşan genç kadın gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorularına ise başını öne eğerek sessiz kaldı. Çiftin geçen yıl doğan erkek bebeklerinin de henüz 2 haftalıkken öldüğü öğrenildi. Ayşe I. tutuklanarak cezaevine gönderildi
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