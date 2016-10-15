Can evinden vuruldu

Manisa'da geçtiğimiz gün yaşanan olay herkesin vicdanını sızlattı! Akşam saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, 77 yaşındaki Birsen Çınar'ı, yanında 2 poşet eşyasıyla terk edilmiş halde buldu. Çınar, yetkililer tarafından geceyi geçirmesi için bir otele yerleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan dün Çınar'ın kaldığı otele gitti. Talihsiz kadını Kula'da bulunan bir huzurevine yerleştirmek için işlemleri başlattı.



AYRILMAK İSTEMEZDİM...

İl Müdürü Konan, Çınar'ın kızının geçtiğimiz Nisan ayında annesi için huzurevi talebinde bulunduğunu ancak bir zaman sonra bu isteğinden vazgeçtiğiniz belirterek şunları söyledi: "Biz bundan sonra Birsen teyzemize devletin şefkatli kollarında bakacağız." Geçirdiği zor günlerin etkisiyle gözyaşlarını tutamayan Çınar ise şöyle konuştu: "Evlatlarımdan ayrılmak istemezdim. Uzağa götürürseniz beni görmeye nasıl gelecekler? 2 oğlum, 2 kızım var. Eşim 9 sene önce öldü. Evimde oturuyordum. Ama imza attırıp evi sattılar. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Evlatlarımın köşesinde olsaydım daha iyi olmaz mıydı?"



