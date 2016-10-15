ByLock’çu PKK’lı azılı terörist çıktı

Muş'ta 7 Haziran'da valilik önünde bulunan bir minibüste yapılan aramada 1 ton patlayıcı ele geçirildi. Suluca Köyü'nde ise 15 Eylül'de kalleş bir saldırı düzenlendi. 12 askerimiz yaralandı. Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, kalleş saldırılarla ilgili olarak PKK'lı terörist Özcan Akpolat hakkında yakalama kararı çıkardı. Türkiye genelinde polis ve jandarma tarafından aranan Akpolat'ın izine Batman'da rastlandı. Hain kıskıvrak yakalanırken FETÖ ile PKK arasındaki bağ da kanıtlandı. Çünkü hapse gönderilen Akpolat'ın telefonundan FETÖ'nün haberleşme programı olan ByLock çıktı. Muş Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan örgüt üyesinin ByLock kullandığı tespit edildi. PKK, FETÖ el ele..." diye yazdı. Vali Yavuz, terörist Akpolat'ın ailesinden birçok kişinin ve akrabalarının örgütün dağ kadrosunda yer aldığını söyledi.
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