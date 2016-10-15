Bomba yok mu!

Kayseri'dedarbe girişimininardından başlatılanFetullahçı TerörÖrgütü (FETÖ)soruşturmasıkapsamında 22Eylül'de başlatılanoperasyondayakalanan eskiAstsubay ÜmitÖzen'in evindekiaramada, bombayapımıyla ilgiliel yazısıyla hazırlanmış notlar bulundu.FETÖ'cü Kimse Yok mu Derneği'nineski yöneticisi olan Özen'in evindeyapılan aramada, bir deftere el yazısıylayazılmış, TNT'den patlayıcı yapılışı ilemolotofkokteyli ve el yapımı patlayıcıhazırlanışına dair notlar bulundu. Bombanınhazırlanmasına dair bilgilerin yer aldığınottaki "Bina giriş çıkışlarına dair iyi bir analizyapılması, zamanlamanın hesaplanması, iyieleman seçimi" gibi ifadeler dikkati çekti. Elegeçirilen bir notta ise "Tereddüt yok, taviz yok.Anadolu'dan küfrün kökü kazınacak. 15 Tem2016 cuma" ifadesinin yer aldığı kaydedildi.Bu arada Kayseri'de adı 15 Temmuz AnadoluKız Lisesi olarak değiştirilen YelkenoğluOrtaokulu'nda müdür odasındaki duvarsaatinin içinde gizli kamera bulundu.
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