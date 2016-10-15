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Bomba yok mu!

Bomba yok mu!
Kayseri'de darbe girişiminin ardından başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 22 Eylül'de başlatılan operasyonda yakalanan eski Astsubay Ümit Özen'in evindeki aramada, bomba yapımıyla ilgili el yazısıyla hazırlanmış notlar bulundu. FETÖ'cü Kimse Yok mu Derneği'nin eski yöneticisi olan Özen'in evinde yapılan aramada, bir deftere el yazısıyla yazılmış, TNT'den patlayıcı yapılışı ile molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı hazırlanışına dair notlar bulundu. Bombanın hazırlanmasına dair bilgilerin yer aldığı nottaki "Bina giriş çıkışlarına dair iyi bir analiz yapılması, zamanlamanın hesaplanması, iyi eleman seçimi" gibi ifadeler dikkati çekti. Ele geçirilen bir notta ise "Tereddüt yok, taviz yok. Anadolu'dan küfrün kökü kazınacak. 15 Tem 2016 cuma" ifadesinin yer aldığı kaydedildi. Bu arada Kayseri'de adı 15 Temmuz Anadolu Kız Lisesi olarak değiştirilen Yelkenoğlu Ortaokulu'nda müdür odasındaki duvar saatinin içinde gizli kamera bulundu.


ÜMİT ÖZEN
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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