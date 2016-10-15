Bass şüpheli

DEMOKRASİ İMALATI
Şu sıralar üzerinde çalıştığım ilginç bir kavram var. Hatta bunun üzerine bir kitap da yaziyorum: "Demokrasi İmalatı". Washington ve Freedom House, Soros'un Açık Toplum Vakfı, sözüm ona insan hakları dernekleri bu imalatı yapıyor. Bu makine Washington'un hoşuna gitmeyen ve küreselleşme oyununun, siyasi ya da ticari emellerinin bir parçası olmayı reddeden seçilmiş hükümetleri görevden indirmeye yarıyor.
BÜYÜKELÇİLERİN RENKLİ DEVRİMLERİ
Önemli ülkelerdeki ABD büyükelçileri ciddi görevler alır. Son 30 yılda Washington'dan Ankara'ya gönderilen her büyükelçi, ABD'nin jeopolitikası üzerinde çok ciddi bir rol oynamıştır. Aynı şey Moskova, Kiev için de geçerlidir, Gürcistan'a yollanan büyükelçi için de geçerlidir. Bu kişiler birtakım uzmanları, bulundukları ülkelere getirerek mevcut hükümetleri devirip "renkli devrimler" olarak bilinen devrimlerin gerçekleşmesine ön ayak olmuşlardır.
BASS REJİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA UZMAN
ABD'nin bu ülkelerdeki elçileri, diplomasi konusunda değil rejim değişiklikleri konusunda uzmanlaşmışlardır. John Bass'ın özgeçmişine bakarsanız diplomasi konusunda değil rejim değişikliği konusunda uzman olan bir başka elçi göreceksiniz. Bu darbe girişiminin ardında onun isminin olduğuna dair elimde herhangi bir kanıt yok. Ancak elbette "Bu işte bir anlamda onun da parmağı var" dense kesinlikle şaşırmam. Onun, Erdoğan tarafından neredeyse Ankara'dan kovulacak olan selefinin (Ricciardone) Arap Baharı planında çok ciddi bir rol oynadığı ortaya çıktı.
PKK, YPG, DEAŞ... HEPSİNİ ABD KURDU
Büyükelçiler egemen iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere değil Washington'da istihbarat birimleri içerisindeki belirli odakların ulusal güvenlik planlarını sahneye koymak üzere oradalar. ABD istihbaratı yıllardır Suriye ve Irak'taki Kürtler'le birlikte çalışıyor. ABD bu yönde karar verdiği takdirde Türkiye'ye çok daha ciddi hasarlar verebilecek güce sahip. Türk hükümetinin bu konuda yapabileceği en iyi savunma, ciddi bir istihbarat çalışmasıyla Washington'un bu olayların içerisindeki karanlık elini tespit etmek olur. Direkt olarak PKK'ya, YPG'ye, DEAŞ'a odaklanmamalısınız. Çünkü bu örgütlerin hepsi ABD tarafından kuruldu.
* William Engdahl, CIA ve Gülen'in ortaklığını TAKVİM'e anlattı.
11 EYLÜL'ÜN HARİTASINI ÇİZİYOR
DEAŞ, David Petraeus tarafından kuruldu. Eğitimlerini ABD istihbaratından aldılar. General Wesley Clark, 11 Eylül sonrası Donald Rumsfeld'in Pentagon'daki ofisinde gördüğü bir haritada Washington'un rejim değişikliği hedeflediği 7 ülkenin olduğunu söylemişti. Yani bu olaylar dünyanın en zengin enerji yataklarına ev sahipliği yapan Ortadoğu'nun askeriye tarafından kontrol edilmesini öngören uzun vadeli bir strateji.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.