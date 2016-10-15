Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada: "ABD'ye Şii güçleri Musul'a girerse yüzyıllık mezhep savaşlarının başlayacağını bildirdik. ABD uyarılarımızı ciddiye aldı. Operasyonda Şii güçleri yok."

ŞU AN İÇİN TÜRK GÜÇLERİ OPERASYONDA DEĞİL

"Musul'a başlayan operasyonlarda şu an için Türk güçleri yer almıyor."