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Başbakanlık'tan açıklaması

Başbakanlık kaynaklarında ABD'nin başlattığı operasyonuyla ilgili açıklama geldi.

Başbakanlıktan Musul açıklaması

Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada: "ABD'ye Şii güçleri 'a girerse yüzyıllık mezhep savaşlarının başlayacağını bildirdik. ABD uyarılarımızı ciddiye aldı. Operasyonda Şii güçleri yok."

ŞU AN İÇİN TÜRK GÜÇLERİ OPERASYONDA DEĞİL
"Musul'a başlayan operasyonlarda şu an için Türk güçleri yer almıyor."
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi 23:21
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