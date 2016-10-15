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Başbakan Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

15 Temmuz Darbe Girişimi’ne ait görüntüleri izleyen Başbakan duygusal anlar yaşadı.

Başbakan Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

Başbakan , İslam İşbirliği Teşkilatı ve Memur-Sen himayesinde 55 ülkeden gelen Sendika Konfederasyon Heyeti'ni Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

DUYGUSAL ANLAR
Toplantıda katılımcılar 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ait görüntüleri izledi. Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz'da yaşananları izlerken duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Başbakan Binali Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, FETÖ terör örgütünü anlattı. Konuşmasına şehitler için Fatiha Suresi'ni okuyarak başlayan Başbakan Yıldırım, "Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum" dedi.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi 19:13
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