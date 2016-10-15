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Bahçeli'den açıklaması

Genel Başkanı Bahçeli, "Meclis'e gelinir, Meclis'te 330 ile 367 aralığında bir sonuç çıkarsa tabiatıyla referanduma gitmek lazım. Ama böyle bir hayırlı gelişmeyi, sabote etmek doğru değildir." dedi.

Bahçeliden başkanlık sistemi açıklaması

Genel Başkanı Bahçeli, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CEVABI KILIÇDAROĞLU'NUN VERMESİ LAZIM
MHP Genel Başkanı , CHP'nin açıklamalarına ilişkin, "Buna yanıt vermeye gerek yok. Milliyetçi Hareket Partisi, çok köklü siyasi geleneği olan bir kurumdur. İlkeleri, hedefleri, amaçları vardır. Mücadelesinde yüksek sosyal maliyetleri olan bir siyasi kurumdur. Bunun kimseye bir yedek lastik olması söz konusu değildir. Başka türlü anlaşmalara da çok yanlış bulmaktayız. Birileri eğer Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü olarak bunu medya aracılığıyla konuşuyor ise bunun cevabını önce Sayın 'nun vermesi lazımdır." dedi.

Başkanlık sistemiyle ilgili Bahçeli, şunları söyledi:

DEĞERLENDİRECEĞİZ
Önümüzdeki günlerde TBMM'ye bugünkü siyasi iktidar, nde çok ısrarlı duruşu ve zaman zaman da fiili durumlarıyla bunu şekillendirmeye çalışmasına cevaben TBMM'ye bir metnin getirilmesinde yarar vardır. Bu metin geldiği zaman her partide olduğu gibi MHP de metin üzerinde değerlendirme yapacak ve anayasa değişikliği prosedürü çerçevesinde Meclisteki çalışmalara katkı sağlayacaktır."

BÖYLE BİR HAYIRLI GELİŞMEYİ SABOTE ETMEK DOĞRU DEĞİLDİR
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Meclis'e gelinir, Meclis'te 330 ile 367 aralığında bir sonuç çıkarsa tabiatıyla referanduma gitmek lazım. Ama böyle bir hayırlı gelişmeyi, sabote etmek doğru değildir. Böyle bir hayırlı gelişmeye başka türlü yaklaşarak kaos ve kriz ortamının devamında veya bir başka ifadeyle şu an yaşanmakta olan fiili durumun devamını arzulayanlar ise Türkiye'de kaosun kurucuları, kaosun yaşatıcıları ve darbe çağrıcıları olarak da tarihte yerini alacaklardır."
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi 14:17
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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salih salih

Delikanlı adamsın DEVLETLUM

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.10.2016 15:42
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