Diyarbakır'daki aşiret temsilcileri, terör örgütü PKK'nın bölgedeki terör saldırılarına tepki gösterdi.

Metinan ve Şahinan aşiretlerinin temsilcileri, son dönemde terör örgütü PKK'nın bölgede artan terör saldırılarına tepki göstererek, tüm kesimlerin terör örgütüne karşı sesini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

Metinan aşireti temsilcisi Reşit Akıcı, nedenlerden dolayı katılamadığı Van'daki toplantıya aşiret olarak destek verdiklerini, oradaki açıklamanın kendilerini de bağladığını söyledi.

Terör örgütünün çukur ve barikatlardan sonra sivillere ve siyasetçilere yöneldiğine işaret eden Akıcı, aşiretler olarak bu saldırıların karşısında olduklarını belirtti.

Devletin yanında olduklarını belirten Akıcı, "Devletin bölünmesinden yana değiliz. Doğu ve Güneydoğu'daki aşiretler olarak her zaman devletin yanında olduk ve öyle kalmaya da devam edeceğiz." dedi.

Akıcı, şöyle devam etti:

"Bombalı araç, sivillere ve aşiret mensuplarına yönelik saldırılarını kınıyoruz. Derhal bu saldırılarına son vermelidirler. Bunlar Kürt halkına, burada yaşayan halklara zarar veriyor. PKK bu olaylarına derhal son vermeli ve kesintisiz, kayıtsız, şartsız silah bırakmalıdır."

"ARTIK YETER DEMEMİZ LAZIM"

Terör örgütü PKK'nın son dönemde yaptığı eylemlerle bölge halkını bir birine düşürme stratejisi uyguladığının altını çizen Akıcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birinin haklarını savunuyorsan onu öldürerek haklarını savunamazsın. Siyasi ve demokratik yollarla bu sorunu çözmemiz lazım. Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan bütün halklar, gerek aşiretler gerek sivil toplum kuruluşları gerek bireyler hepimiz meydanlara çıkıp artık 'Kral çıplak' dememiz lazım. Bu olaya 'dur' dememiz lazım. Evet belki tehditler alırız, belki öldürülürüz ama hak yolunda bu tür olaylara artık 'yeter' dememiz lazım."

"BU ÜLKEDE BAŞKA BAYRAK OLMAZ"

Şahinan aşireti temsilcisi Mehmet Sait Gülçer de Van'daki aşiret liderleri bildirisini desteklediklerini bildirerek, daha önce yapılması gereken bir girişim olduğunu ifade etti.

Zamanında böyle bir girişimde bulunmaları durumunda birçok şeyin çözülme noktasına varmış olabileceği değerlendirmesinde bulunan Gülçer, aşiretler olarak el ele verdikleri ve dürüst çalıştıkları müddetçe bunun altından kalkacaklarına inandığını söyledi.

Gülçer, "Hepimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, bu bayrağın altında yaşıyoruz. Biz, bayrağımızı seviyoruz. Bizim tek bayrağımızdır, bu ülkede başka bayrak olmaz. Kimse kimseyi kandırmasın." şeklinde konuştu.

Terör örgütünün saldırılarına karşı olduklarını, hiçbir zaman saldırıları desteklemediklerini ve saldırıları kınadıklarını, lanetlediklerini aktaran Gülçer, bu saldırıların ülkeye bir faydasının olmadığını, her zaman zarar verdiğini vurguladı.

Gülçer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu sıradan bir terör olayı değil. Sokaklara dökülme zamanı geldi, başka çare yok. Her sabah televizyonları açtığımızda ölümleri izliyorsak buna artık 'dur' demenin zamanı geldi. Aşiretler, STK, bireyler, köyler, ilçeler olarak Kürt halkı olarak artık sokaklara dökülüp örgütü silah bırakmaya mecbur bırakmamız lazım. Yeter artık bu örgüt bize hep yanlış yaptı. Kalkıp sokaklara döküldüğümüz zaman hepimizi öldürecek halleri yok ki. Her gün öleceğimize bir kez ölelim, yeter artık."