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merkezli 9 ilde u

Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin merkezli 9 ilde başlattığı eş zamanlı operasyonda, 23 zanlı gözaltına alındı.

9 ilde terör örgütü PKKya dev operasyon
-Kemer Karayolu'nda dün bir balıkçı barınağına yapılan roketli saldırının ardından, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah başlatılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. PKK terör örgütüne yönelik saat 06.00'da Antalya merkezli Ankara, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Şırnak ve Tunceli illerinde yapılan operasyonlarda, bölücü terör örgütünün illegal kanadı ile örgüte milis ve işbirlikçilik yaptıkları değerlendirilen şahıslar yakalandı.

PKK adına cezaevi ile örgüt üst yönetimi arasında kuryelik yapan bazı avukatların da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi. 9 ili kapsayan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanan 8'i kadın, 14'ü erkek olmak üzere toplam 22 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalar neticesinde ele geçirilen örgütsel malzeme ve dijital delillere el konuldu.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi 21:09
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