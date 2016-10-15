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Anlık kavuşma

Başarılı gazeteci ‘Tatlı Sert’ programıyla dedektiflere meydan okudu. Öz babası tarafından kaçırılan Zeynep’i, İran’da buldu. Genç kızı tam 20 yıllık özlemin ardından annesine kavuşturdu. Herkes gözyaşlarına boğuldu

Anlık kavuşma
"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla kayıpları bulup cinayetleri çözen ünlü gazeteci Müge Anlı, büyük bir televizyonculuk başarısına imza attı. Babası tarafından İran'a kaçırılan Zeynep, tam 20 yıl sonra canlı yayında annesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. ATV'de izlenme rekorları kıran 'Tatlı Sert'te, Haziran ayından bu yana film gibi bir kayıp konusu masaya yatırıldı. Aranan isim ise 13 yaşındaki Esin İmre'yi İran'da alıkoyan Muhsin Dezaiy adlı sahte hocaydı! Muhsin Dezaiy'in adını tesadüfen ekranda gören Miyaser Başıboş ise hayatının şokunu yaşadı. Çünkü aranan o adam, öz kızı Zeynep'i 20 yıl önce kendisinden kaçıran eski kocasıydı. Evlat hasretiyle yanan Miyaser Başıboş, vakit kaybetmeden ve ekibine ulaştı ve canlı yayında tüm bildiklerini anlattı. Başıboş yıllar önce kendisinden 20 yaş büyük olan ve diğer eşlerinden 4 çocuğu olan Muhsin Dezaiy ile zorla evlendirildiğini ve bu evlilikten Zeynep adını verdiği bir kız çocuğunun olduğunu açıkladı. Başıboş'un anlatımlarına göre, Muhsin Dezaiy, 1996 yılında o dönem 8 aylık olan öz kızı Zeynep'i İran'a kaçırdı. Evladına hasret kalan anne Başıboş, tüm aramalarına rağmen kızını bulamadı. Elinde tek fotoğrafı bile olmayan çocuğuna kavuşmak için yıllarca çabaladı. Geçen yıllar içerisinde ikinci kez evlenip, 2 çocuğu daha olan Miyaser Başıboş, kızı Zeynep'i aramayı hiçbir zaman bırakmadı.

AĞLATAN 'ALO'
Annenin anlattıklarından yola çıkan Müge Anlı ve ekibi, Muhsin Dezaiy ile annesinden koparılan Zeynep'in izini bulmak için kolları sıvadı. İran'dan telefonla yayına bağlanan bir izleyici ise Muhsin Dezaiy'in kaçırdığı Zeynep'in nerede olduğunu bildiğini açıkladı. Dünkü programda ise beklenen telefon çaldı. Yayına İran'dan bağlanan kişi, anne Başıboş'un 20 yıldır aradığı kızıydı. 20 yaşındaki Zeynep, daha 8 aylıkken öz babası tarafından koparıldığı annesnin sesini ilk kez canlı yayında duydu. 20 yıl sonra kızına kavuşan anne gözyaşlarına boğuldu. Zeynep, "Babam Muhsin Dezaiy, 'Annen bizi bırakıp gitti. Sonra da öldü. Seni sevmiyordu' sözleriyle beni kandırdı" diye konuştu. Ağlamaktan konuşamayan anne Miyaser Başıboş ise kendisini yıllar sonra kızına kavuşturan Müge Anlı'ya teşekkürlerini sundu.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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