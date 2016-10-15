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’da çarşaf teyakkuzu

Adana’da çarşaf teyakkuzu
Adana'da dün sabah hareketli saatler yaşandı. Çukurova İlçesi'nde oturan vatandaşlar polise kara çarşaflı ve uzun namlulu silahlı bir kişinin Adana Orduevi'ne doğru gittiği şeklinde bir ihbar yaptı. İddia üzerine güvenlik birimleri orduevi çevresini kuşatıp arama başlattı. Ancak ihbara yönelik bir şüpheli bulunamadı.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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