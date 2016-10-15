ABD’ye hizmet

FETÖ'nün 'Erzurum Emniyet imamı' olduğu öne sürülen kuyumcu Ünal Şahin 3 Haziran'da tutuklanmıştı. Ünal Şahin, geçtiğimiz hafta yapılan duruşmada mahkeme başkanı tarafından tahliye edilmiş, yapılan itiraz üzerine Ankara'da yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı. Getirildiği Erzurum'da tekrar tutuklanan Şahin'in FETÖ adına kuyumcu esnafından zorla himmet aldığı, esnafın o dönem Erzurum EmniyetMüdürü olan Halit Turgut Yıldız'a şikayetlerini iletmelerine rağmen bir türlü işlem yapılmadığı öne sürüldü. 17 Aralık sonrası merkeze alınan eski Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız ise kaçtı. Soruşturma dosyasında ise ikilinin örgüt bağlantısını ortaya koyan şok bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta Yıldız ile Şahin'in 2013 yılında Erzurum'da düzenlenen Türkçe Olimpiyatları'nda ellerinden ABDbayrağını düşürmedikleri görüldü. Yıldız ve Şahin'in bu hareketi FETÖ ve teröristlerin aslında kime hizmet ettiklerini bir kez daha gösterdi.
Erzurum Emniyet imamı Ünal Şahin (soldaki) ve Erzurum eski Emniyet Müdürü Turgut Yıldız, ABD'ye hizmetlerini tescilledi.
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