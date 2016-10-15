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ABD’ye hizmet

, ’den tutuklandı, eski Emniyet Müdürü kaçtı. İkilinin ihaneti ise 2013 yılında Erzurum’daki Türkçe Olimpiyatları’nda tuttukları ABD bayrağı ile belgelendi...

ABD’ye hizmet
FETÖ'nün '' olduğu öne sürülen kuyumcu 3 Haziran'da tutuklanmıştı. Ünal Şahin, geçtiğimiz hafta yapılan duruşmada mahkeme başkanı tarafından tahliye edilmiş, yapılan itiraz üzerine Ankara'da yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı. Getirildiği Erzurum'da tekrar tutuklanan Şahin'in adına kuyumcu esnafından zorla himmet aldığı, esnafın o dönem Erzurum Emniyet Müdürü olan Halit Turgut Yıldız'a şikayetlerini iletmelerine rağmen bir türlü işlem yapılmadığı öne sürüldü. 17 Aralık sonrası merkeze alınan eski Emniyet Müdürü ise kaçtı. Soruşturma dosyasında ise ikilinin örgüt bağlantısını ortaya koyan şok bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta Yıldız ile Şahin'in 2013 yılında Erzurum'da düzenlenen Türkçe Olimpiyatları'nda ellerinden ABD bayrağını düşürmedikleri görüldü. Yıldız ve Şahin'in bu hareketi FETÖ ve teröristlerin aslında kime hizmet ettiklerini bir kez daha gösterdi.


Erzurum Emniyet imamı Ünal Şahin (soldaki) ve Erzurum eski Emniyet Müdürü Turgut Yıldız, ABD'ye hizmetlerini tescilledi.


Sinan AYDIN
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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